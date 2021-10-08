Чернышенко: К 2024 году 85% россиян будут зарегистрированы на Госуслугах

К 2024 году у 85% граждан страны будет оформлена учетная запись на портале госуслуг. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, комментируя решение о реализации стратегической инициативы "Цифровой профиль гражданина".

По словам вице-премьера, цифровой профиль на Госуслугах - это удобный формат взаимодействия граждан и бизнеса на базе государственной платформы, с учетом всех необходимых мер по защите информации и персональных данных.

"Создание цифрового профиля гражданина поможет сделать получение, как государственных, так и коммерческих услуг быстрым и удобным, без необходимости личного присутствия и соответственно использования бумажных аналогов документов. Убежден, что это также значительно упростит деятельность субъектов малого и среднего бизнеса, а гражданам сэкономит время на получение многих любых услуг", - пояснил Чернышенко.

В правительстве планируют также, что к 2024 году не менее 50 млн человек будут пользоваться сервисом биометрической идентификации.

Эксперт Аналитического центра при Правительстве Андрей Чукарин отметил, что онлайн-общение и дистанционное решение вопросов удобно не только гражданам, но и самим организациям за счет снижения издержек на содержание офисов.

"В рамках инициативы предполагается, что при регистрации биометрии предъявление паспорта станет необязательным, а скорость обслуживании граждан в офлайн-каналах возрастет как минимум в три раза. Совсем скоро, уже к 2030 году более половины жителей нашей страны смогут оценить качество и скорость сервиса идентификации по лицу и голосу", - почеркнул Чукарин.

Правительственная инициатива также предполагает, что гражданин сам принимает решение о передаче цифровых аналогов документов из государственных источников коммерческим организациям для получения цифровых услуг. Важно, что получить такую информацию можно только с согласия человека, которое хранится в едином реестре.