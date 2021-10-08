Чернышенко: К 2024 году оформление справок и пособий переведут в онлайн

Стратегическая инициатива "Госуслуги онлайн" позволит к 2024 году оказывать все услуги по оформлению справок, социальных льгот и пособий через интернет. Об этом заявил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

По его словам, в эти сроки в электронный вид планируется перевести 200 массовых госуслуг. "Это в полной мере дает гражданам государственные гарантии на получение льгот и госуслуг без лишних хлопот", - цитирует ТАСС Чернышенко.

Инициатива обеспечит единый подход к оказанию госуслуг во всех субъектах страны, тем самым повысит их доступность и прозрачность. Гражданам не нужно будет приходить в отделение госорганов, чтобы запросить и получить услугу. Исключается также привязка к месторасположению и времени работы. Госорганы же смогут равномерно распределить время на обработку всех запросов, чтобы в оптимальные сроки оказывать услуги.

При этом традиционный формат получения услуг, то есть лично, также сохранится. Гражданин по всем вопросам сможет обратиться в МФЦ, отметил вице-премьер.

Ранее сообщалось, что оплатить коммунальные услуги, передать показания счетчиков, узнать о льготах и провести общее собрание жителей можно будет через портал госуслуг. Минцифры разработало проект постановления правительства о взаимодействии портала и Государственной информационной системы (ГИС) ЖКХ. Пилотные проекты по получению и оплате счетов на ЖКУ стартуют в декабре 2021 года, а полноценно должны заработать с сентября 2022 года.