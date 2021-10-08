Чернышенко рассказал, как пройти обучение ИТ-профессиям в любом возрасте

До 2030 года 1,2 миллиона школьников получат возможность бесплатно изучить языки программирования, рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Условия для обучения цифровым компетенциям, востребованным на рынке труда и для экономики, будут созданы благодаря инициативе "Подготовка кадров для ИТ", призванной решить не только проблему дефицита ИТ-кадров, но и качественно улучшить подготовку специалистов, обеспечить профориентацию школьников и студентов.

Талантливые школьники 8-11 классов смогут пройти двухлетние курсы обучения современным языкам программирования. Кроме того, в 100 вузах сформируют "цифровые кафедры", на которых студенты смогут получить дополнительную квалификацию по ИТ-профилю.

"Отдельные программы предусмотрены для взрослого населения: с этого года граждане России могут пройти обучение на самых передовых и востребованных ИТ-курсах российских образовательных организаций, при этом государство компенсирует 50% стоимости обучения", - рассказал Чернышенко.

В результате значительно возрастет доля граждан, обладающих востребованными ИТ-навыками, будут созданы условия для дальнейшей цифровой трансформации в стране. Для россиян инициатива - это, прежде всего, возможность получить специальность, востребованную на рынке.

Как добавила руководитель Академии Яндекса Евгения Куликова, рынок сейчас испытывает острую нехватку квалифицированных IT-специалистов.

"А значит как никогда актуальны любые инициативы, которые призваны создать условия для обучения цифровым компетенциям и подготовить сильные кадры для индустрии", - сказала она.