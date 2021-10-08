Что в кино: новый Бонд, классический Эйзенштейн, каннский любимец

Главное событие проката этой недели - конечно, новая бондиана. Пристроиться к ней решились немногие. Зато появилась возможность посмотреть шедевр Эйзенштейна на большом экране.

"Не время умирать"

Заправилы классической шпионской франшизы в своём ревизионизме дошли до крайней точки (хотя то ли ещё будет) - Джеймс Бонд в исполнении Дэниела Крэйга окончательно превратился из циничного плейбоя в стареющую на глазах сентиментальную размазню. И это ещё не самое страшное. Но обойдёмся без спойлеров. Рецензия (тоже без спойлеров) - здесь.

"Суперзвезда"

Фото: kinopoisk.ru

Новый фильм любимца Канн Брюно Дюмона, большого оригинала и затейника (в его фильмографии, например, можно найти метал-оперу о детстве Жанны Д'Арк). Тоже, естественно, из Каннской программы - правда, на сей раз без наград. Хотя он старался. Это такое пространное и циничное размышление о Франции, погрязшей в слезливом лицемерии.

В оригинале фильм называется France. Локализованное название "Суперзвезда" своей угловатой спекулятивностью иронично (вряд ли намеренно) следует за главной героиней, которую зовут Франс, что, конечно, люто, неистово символизирует. Её играет Леа Сейду (любоваться ею можно все выходные - француженка ведь и в "Бонде" вновь засветилась), и она - набор стереотипов о беспринципных журналистках. Её главный капитал - безразмерное эго, а главная "фишка" - идиотская привычка дублировать собственные реплики из интервью, глядя прямо в камеру, что на удивление нравится публике.

Но однажды безмятежное существование Франс прерывается досадным инцидентом - она сбивает мотоциклиста, естественно, иммигранта-араба. ДТП пустяковое, оба участника отделались лёгким испугом, но произошедшее раскрывает перед героиней всю её внутреннюю пустоту и погружает в глубокую фрустрацию. Она уходит из профессии и уезжает уединённо страдать в дорогой дом отдыха в Швейцарии, где её ждёт ещё один эмоциональный удар.

Выход в конце концов она находит в простом и беззаботном принятии своей малоприятной сущности. Весьма унылое, в общем, зрелище, хотя с точки зрения изучения рефлексии европейских интеллектуалов на тему собственного безысходного загнивания любопытное.

"Курорт"

Фото: kinopoisk.ru

Группа молодых людей - две девушки и два парня - отправляются на маленький остров, где стоит заброшенный курортный отель. Заброшен он после ряда зловещих мистических случаев, и герои едут туда с целью пощекотать себе нервы. Ну и в результате, конечно, огребают по полной. Но это только в самом конце, а две первых трети фильма (слава богу, короткого) они проводят в изнурительных дискуссиях на тему существования привидений и всякого такого. Убогий трёхкопеечный недохоррор с уморительной концовкой, умудряющейся сделать его ещё более убогим.

"Иван Грозный"

Один из важнейших фильмов советской эпохи - да и фильмов вообще. За непререкаемый гений Эйзенштейна ему вынуждены прощать очевидный политический подтекст даже самые яростные антисоветчики. По визуальной и эмоциональной мощи конкурентов этой картине, снятой в сороковых годах, мало. И вне контекста она смотрится потрясающе, а при его изучении эффект только усиливается. Благодаря большому экрану наверняка он станет ещё круче.

Также в кино: документалка о Сергее Бодрове-младшем "Нас других не будет", швейцарские семейные "Приключения на шоколадной фабрике", российская комедия "Идеальная жена", киноспектакль "Три толстяка. Эпизод 7. Учитель", сборник "МУЛЬТ в кино 131. Дружба - это главное!"

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