Эксперт: Инициативы правительства ускорят развитие страны по всем "фронтам"

Ирина Ильина, директор Института региональных исследований и городского планирования НИУ ВШЭ:

Принятые на прошедшем заседании правительства 42 стратегические инициативы однозначно оживили интерес к приоритетам развития страны, высветили комплекс самых разных проблем, которые предстоит решить. Среди них - задачи развития социальной сферы, цифровой трансформации, строительства и технологического развития, решение экологических и управленческих проблем. На эти проекты будет направлено почти 4,6 трлн рублей на ближайшие три года. При этом из бюджета потратят только 0,5 трлн рублей.

Ключевые правительственные инициативы направлены на сбалансированную концентрацию ресурсов (материальных, финансовых и трудовых) для решения задач, имеющих первостепенное значение для развития страны. Причем важно отметить, что финансирование целей четко увязано с основными параметрами федерального бюджета. Эффект возрастающей отдачи от реализации данных инициатив способен привести к тому, что даже небольшое стартовое преимущество в определенной сфере в перспективе станет существенным стимулом развития.

Среди прочего, инициативы направлены на развитие т.н. "технологических коридоров", которые изменят всю промышленную систему в будущем: это производство новых материалов и новых источников энергии, электромобили и водородные автомобили, логистические коридоры и беспилотная доставка грузов. Очень важно, что правительственные инициативы охватывают все важнейшие направления технологической революции. Например, создание программируемых материалов, или материалов с управляемыми свойствами. Важно отметить взаимоувязку в технологических приоритетах: от энергетики - до сельского хозяйства, от частного дома - до мобильного города, от доступа в интернет - до подготовки кадров для IT. И самое главное, что технологии связаны в единый комплекс, взаимно поддерживают и дополняют друг друга, формируя "платформу технологий". Хочется надеяться, что прорывы в технологиях приведут в самом недалеком будущем к серьезному росту производительности труда в нашей стране.

Но достижение технологических и экономических целей в обязательном порядке должно поддерживаться развитием профессионализма и повышением уровня знаний людей. Инициативы (например, "Профессионалитет", "Передовые инженерные школы", "Платформа университетского технологического предпринимательства") нацеливаются на создание единой интеллектуальной платформы через подготовку кадров. Уделяется внимание позитивному позиционированию России мире в образовательно-культурном контексте.

Инициативы правительства охватывают все сферы деятельности человека, большую роль играет "социалка": безопасность здоровья, медицинская реабилитация, появление востребованных гражданами сервисов в социальной сфере. Уделяется внимание и "экологизации" всех процессов, например, рациональному производству и распределению ресурсов, экологичности транспорта, синтезности пространственного планирования.

Думается, программа "инициатив" способна ускорить развитие страны по всем основным "фронтам", которыми с июля прошлого года выступают для государства национальные цели, утверждённые указом президента.