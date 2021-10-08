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Рубрика: Экономика

Эксперт: Инициативы правительства ускорят развитие страны по всем "фронтам"

Текст: Василий Кошкин
Правительство утвердило 42 новые стратегические инициативы социально-экономического развития до 2030 года. Специально для "Российской газеты" эксперт оценила проекты, которые намерен реализовать кабмин.

Ирина Ильина, директор Института региональных исследований и городского планирования НИУ ВШЭ:

Принятые на прошедшем заседании правительства 42 стратегические инициативы однозначно оживили интерес к приоритетам развития страны, высветили комплекс самых разных проблем, которые предстоит решить. Среди них - задачи развития социальной сферы, цифровой трансформации, строительства и технологического развития, решение экологических и управленческих проблем. На эти проекты будет направлено почти 4,6 трлн рублей на ближайшие три года. При этом из бюджета потратят только 0,5 трлн рублей.

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Ключевые правительственные инициативы направлены на сбалансированную концентрацию ресурсов (материальных, финансовых и трудовых) для решения задач, имеющих первостепенное значение для развития страны. Причем важно отметить, что финансирование целей четко увязано с основными параметрами федерального бюджета. Эффект возрастающей отдачи от реализации данных инициатив способен привести к тому, что даже небольшое стартовое преимущество в определенной сфере в перспективе станет существенным стимулом развития.

Среди прочего, инициативы направлены на развитие т.н. "технологических коридоров", которые изменят всю промышленную систему в будущем: это производство новых материалов и новых источников энергии, электромобили и водородные автомобили, логистические коридоры и беспилотная доставка грузов. Очень важно, что правительственные инициативы охватывают все важнейшие направления технологической революции. Например, создание программируемых материалов, или материалов с управляемыми свойствами. Важно отметить взаимоувязку в технологических приоритетах: от энергетики - до сельского хозяйства, от частного дома - до мобильного города, от доступа в интернет - до подготовки кадров для IT. И самое главное, что технологии связаны в единый комплекс, взаимно поддерживают и дополняют друг друга, формируя "платформу технологий". Хочется надеяться, что прорывы в технологиях приведут в самом недалеком будущем к серьезному росту производительности труда в нашей стране.

Но достижение технологических и экономических целей в обязательном порядке должно поддерживаться развитием профессионализма и повышением уровня знаний людей. Инициативы (например, "Профессионалитет", "Передовые инженерные школы", "Платформа университетского технологического предпринимательства") нацеливаются на создание единой интеллектуальной платформы через подготовку кадров. Уделяется внимание позитивному позиционированию России мире в образовательно-культурном контексте.

Фото: istock
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Инициативы правительства охватывают все сферы деятельности человека, большую роль играет "социалка": безопасность здоровья, медицинская реабилитация, появление востребованных гражданами сервисов в социальной сфере. Уделяется внимание и "экологизации" всех процессов, например, рациональному производству и распределению ресурсов, экологичности транспорта, синтезности пространственного планирования.

Думается, программа "инициатив" способна ускорить развитие страны по всем основным "фронтам", которыми с июля прошлого года выступают для государства национальные цели, утверждённые указом президента.

Экономика Макроэкономика Правительство

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