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Рубрика: Экономика

Эксперты оценили перспективы "президентских маршрутов"

Текст: Евгений Гайва
"Президентские маршруты" могут быть востребованы любителями экстремальных путешествий, экотуризма, рассказали "РГ" представители туриндустрии. Но для запуска маршрутов потребуется проложить тропы и решить вопросы с доступом на особо охраняемые территории.
Фото: Алексей Дружинин/ТАСС Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Накануне в Ростуризме рассказали, что разрабатывают маршрут по любимым местам отдыха президента России Владимира Путина. "Здорово, что вы сами формируете моду на активные путешествия по нашей стране - рыбалка, треккинг, отдых на природе. Это вдохновляет миллионы туристов открывать для себя красоту России", - обратилась к президенту глава ведомства Зарина Догузова на своей странице в Instagram.

Фото: Юрий Белинский / ТАСС
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Предполагается, что в "президентские" маршруты войдут Тыва, Красноярский край и возможно другие регионы Сибири, отмечают эксперты.

Подобные путешествия сопряжены с определенными сложностями, и могут быть интересны 3-5% туристов, говорит генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин. "Такие маршруты востребованы, как правило, молодыми людьми, без детей, экстремалами, которые ничего не боятся и готовы ночевать прямо на земле", - поясняет он.

На таких маршрутах возникнут проблемы с размещением. Ранее ставили чартеры в Хакасию, и по отзывам туроператора, было сложно разместить туристов в одном месте в номерах одинакового качества, напоминает Ромашкин. Но для небольших потоков активных туристов места для размещения найдутся.

"В этом случае речь идет, скорее, об экспедиционном туризме. Потому не стоит предъявлять к домикам в лесу те же требования, что к отелям, где-нибудь в Сочи", - говорит эксперт. Люди идут заниматься активным туризмом, значит должны быть готовы к скромным средствам размещения. Это должна быть какая-то деревянная архитектура, добавляет он. "Туристы едут сюда за красивой природой, фотографиями, и некоторые неудобства являются частью маршрута", - отмечает Ромашкин. По его словам, компания готова будет предложить туры и по таким маршрутам, если они будут представлены как завершённый турпродукт.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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Такие маршруты возможны, говорит президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков. В мире существует тропы, протяжённостью тысячи километров. В России таких троп нет, а запрос существует, указывает он.

Подобные брендовые маршруты, дадут возможность показать страну россиянам. Но для их создания нужно наладить межрегиональное взаимодействие, замечает эксперт. "Очень сложный вопрос с тем, чтобы обеспечить доступ на особо охраняемые природные территории. Никакие капитальные объекты там строить нельзя, значит нужно всю нормативную базу трансформировать, чтобы это было комфортно, удобно и безопасно. При этом ещё надо, чтобы бизнес мог зарабатывать деньги, но не нанести вред окружающей среде ", - говорит Волков.

Нужно, чтобы на такой тропе появились лавочки, указатели, туалеты. Кроме того потребуется рассказывать о маршрутах, чтобы привлечь туристов, заключил эксперт.

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