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08.10.2021 12:13
Рубрика: Общество

Эпидемиолог Роспотребнадзора оценил риск смерти от COVID-19 при ожирении

Текст: Евгения Думанская
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

У людей с ожирением смертность от коронавируса на 45% выше, чем у тех, кто не имеет такой проблемы, рассказал советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.

Фото: Кирилл Брага/ РИА Новости
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Как отметил Малеев, наличие ожирения повышает риск госпитализации на 115%, такие пациенты на 70% чаще, чем имеющие нормальный вес, попадают в реанимацию, риск смерти растет на 45%. Эти показатели различаются по возрастным группам.

Так, у пациентов 35-45 лет при индексе массы тела от 30 до 40 смертность растет в шесть раз, а среди пациентов с ожирением в возрасте 25-30 лет - в 12 раз по сравнению с больными того же возраста, но не имеющими проблем с весом.

"В целом летальный исход выше на 45%", - цитирует Малеева РИА Новости.

За последние сутки в России подтверждено 27 246 случаев COVID-19 в 85 регионах. Общее количество случаев с начала пандемии достигло 7,6 миллиона человек, скончались более 213 тысяч заболевших. В мире уже свыше 236 миллионов случаев заражения и 4,8 миллиона жертв.

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