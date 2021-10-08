Эпидемиолог Роспотребнадзора оценил риск смерти от COVID-19 при ожирении

У людей с ожирением смертность от коронавируса на 45% выше, чем у тех, кто не имеет такой проблемы, рассказал советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.

Как отметил Малеев, наличие ожирения повышает риск госпитализации на 115%, такие пациенты на 70% чаще, чем имеющие нормальный вес, попадают в реанимацию, риск смерти растет на 45%. Эти показатели различаются по возрастным группам.

Так, у пациентов 35-45 лет при индексе массы тела от 30 до 40 смертность растет в шесть раз, а среди пациентов с ожирением в возрасте 25-30 лет - в 12 раз по сравнению с больными того же возраста, но не имеющими проблем с весом.

"В целом летальный исход выше на 45%", - цитирует Малеева РИА Новости.

За последние сутки в России подтверждено 27 246 случаев COVID-19 в 85 регионах. Общее количество случаев с начала пандемии достигло 7,6 миллиона человек, скончались более 213 тысяч заболевших. В мире уже свыше 236 миллионов случаев заражения и 4,8 миллиона жертв.