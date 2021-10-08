General Motors предложит систему полного автопилота

В дополнение к предлагаемому сегодня адаптивному-круиз контролю SuperCruise, который в ближайшие годы будет преобразован в полноценный автопилот, General Motors с 2023 года предложит вторую систему автономного вождения - UltraCruise.

Два автопитола будут использовать одинаковый набор камер, радаров и датчиков, общую аппаратную платформу, программную оболочку и реализованы через единую экосистему Ultifi General Motors, различия двух продуктов будут продиктованы сугубо маркетинговыми соображениями - адресованный премиум-маркам GM (Cadillac, Hummer) UltraCruise предложит более продвинутый пользовательский интерфейс и расширенный потребительский функционал, чем массовый SuperCruise.

К моменту выхода UltraCruise - дебютирует на автомобилях Cadillac в 2023 году - GM рассчитывает предложить рынку фактически полный автопилот, но только для США и Канады.

UltraCruise гарантирует автоматическое движение машины на 5,5 млн километрах автомагистралей и городских дорог в Северной Америке. Система будет справляться с 95% дорожных ситуаций, отмечает пресс-служба GM.