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08.10.2021 16:49
Рубрика: Происшествия

Google грозит еще один штраф на восемь миллионов рублей

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Новый штраф на общую сумму восемь миллионов рублей грозит компании Google за отказ удалить запрещенную информацию. Об этом ТАСС сообщили в 422-м мировом судебном участке Таганского района Москвы.

Столичный суд признал законными штрафы Twitter в 5,5 млн рублей

"В суд поступили два протокола, составленные в отношении Google по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ ("Отказ удалить информацию в случае, если это предусмотрено законодательством РФ"). По каждому из них компании грозит штраф в размере до 4 млн рублей", - сказали в суде.

Заседание суда назначено на 8 ноября.

В сентябре мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал компанию на 6,5 миллиона рублей. Общая сумма штрафов, наложенная российскими судами на компанию, составила 39 миллионов рублей.

Происшествия Правосудие Суд Компании Информационные технологии Google

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