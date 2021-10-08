Google грозит еще один штраф на восемь миллионов рублей

Новый штраф на общую сумму восемь миллионов рублей грозит компании Google за отказ удалить запрещенную информацию. Об этом ТАСС сообщили в 422-м мировом судебном участке Таганского района Москвы.

"В суд поступили два протокола, составленные в отношении Google по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ ("Отказ удалить информацию в случае, если это предусмотрено законодательством РФ"). По каждому из них компании грозит штраф в размере до 4 млн рублей", - сказали в суде.

Заседание суда назначено на 8 ноября.

В сентябре мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал компанию на 6,5 миллиона рублей. Общая сумма штрафов, наложенная российскими судами на компанию, составила 39 миллионов рублей.