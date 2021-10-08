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Рубрика: В мире

ИГИЛ взяла на себя ответственность за взрыв в афганской мечети

Текст: Максим Макарычев

ИГИЛ (группировка запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за теракт в шиитской мусульманской мечети на севере Афганистана во время пятничной молитвы. В результате взрыва, который произвел террорист-смертник, по уточненным данным, погибли 46 и получили ранения не менее 140 человек.

Фото: EPA-EFE
В Кабуле прогремел взрыв возле мечети, есть погибшие

В заявлении группировки, распространенном в пятницу вечером, говорится о том, что атака на мечеть Гозар-э-Сайед Абад в Кундузе, которую осуществил уйгур по национальности, была направлена ​​как на шиитов, так и на представителей правящего в Афганистане "Талибана" (движение признано террористическим и запрещено в РФ). Число погибших является самым высоким с тех пор, как войска США и НАТО покинули Афганистан в конце августа, и талибы взяли под свой контроль страну, отмечает Associated Press .

Миссия Организации Объединенных Наций в Афганистане осудила нападение как "часть вызывающей тревогу модели насилия", направленной против религиозных учреждений. Молившиеся в мечети в основном были хазарейцами, представителями этнического меньшинства шиитских верующих, которые составляют 6 процентов населения провинции. В провинции также проживает большое количество этнических узбеков, которые стали объектами вербовки боевиков ИГИЛ, тесно связанного с воинствующим "Исламским движением Узбекистана" (группировка запрещена в РФ).

ИГИЛ, взявшая на себя ответственность за теракт 26 августа в аэропорту Кабула, в результате которого погибли 13 американских морских пехотинцев и десятки мирных жителей Афганистана, также недавно провела смертоносные взрывы в Кабуле. В мае группировка взяла на себя ответственность за нападение на мечеть в Кабуле и еще одно нападение на мечеть в столице Афганистана в минувшее воскресенье, в результате которого погибли по меньшей мере пять человек.

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