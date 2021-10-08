К 2030 году все россияне получат доступ к высокоскоростной спутниковой связи

К 2024 году 100% всех новых дорог и вновь введенных в эксплуатацию жилых домов будут обеспечены инфраструктурой доступа в Интернет. Такие параметры заложены в стратегическую инициативу "Доступ в интернет", которую утвердило правительство.

По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко к 2024 году сети LTE покроют 80% федеральных дорог, 100% населенных пунктов с численностью более двух тысяч человек. К 2030 году уже вся территория России будет покрыта высокоскоростной спутниковой связью.

"Правительство уделяет приоритетное внимание переводу госслуг в электронный формат, созданию цифровых решений, которые делают жизнь граждан и бизнеса комфортнее. Без качественного доступа к интернету воспользоваться этими сервисами невозможно. Поэтому стратегическая инициатива Правительства призвана обеспечить высокоскоростной интернет в труднодоступных, малочисленных территориях, вдоль трасс и, как обязательная опция, во всех строящихся многоквартирных домах", - отметил Чернышенко.

По его словам, самым масштабным проектом является запуск спутниковой группировки, которая призвана покрыть самые сложные с географической точки зрения точки на карте России.