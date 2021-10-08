Kia обновила K5 для России, сделав комплектации богаче. Известны цены

Компания Kia продолжает обновление модельной линейки в России. На очереди - фастбек K5, который за коротко время сумел выбиться на хорошие позиции в топе самых продаваемых автомобилей и стать второй по объёмам продаж моделью Kia.

На Kia K5 2022 модельного года в комплектации Classic с двухлитровым "атмосферником" устанавливается мультимедиа с 8-дюймовым тачскрином и поддержкой Android Auto и Apple Carplay, камера заднего вида с динамическими направляющими, а рулевое колесо и селектор трансмиссии теперь отделаны кожей.

Начиная с комплектации Comfort с аналогичным двигателем фастбек оснащается электрообогревом лобового стекла, которое сделано с применением водоотталкивающей технологии, для пассажиров второго ряда предусмотрены отдельные воздуховоды климатической системы и два разъема USB, легкосплавными 17-дюймовыми дисками с шинами Continental 215/55 R17.

Комплектация Style с моторами 2.0 и 2.5 литра обзавелась подогревом задних сидений. Начиная с этой версии исполнения K5 штатно оснащается телематическим комплексом Kia Connect. В компании подчеркнули, что бизнес-седан стал первой моделью марки в России, телематическая система которой имеет доступ к навигационным сервисам.

В Kia K5 в комплектации Prestige появилась мультимедиа с дисплеем 10.25 дюйма, аудиосистема Bose с 12 динамиками, кресло водителя с памятью на настройки, кресло переднего пассажира с электроприводом регулировок и поясничного подпора, электронная система блокировки замков задних дверей от случайного открывания детьми изнутри салона. Изменения актуальны для версий с обоими вариантами двигателей.

Kia K5 с пакетом GT Line получили Red-вариант, который отличает красная комбинированная отделка салона. Эта опция предоставляется бесплатно.

Цены на Kia K5 2022 модельного года с двухлитровым двигателем мощностью 150 л.с. и "автоматом" начинаются от 1 774 900 рублей, версии с мотором 2.5 GDI на 194 л.с. стоят от 2 154 900 рублей.

Фото: Пресс-служба Kia.

Фото: Пресс-служба Kia.