Козловский, Марсан и Мещанинова представили будущие фильмы

Имена на защите проектов такие, что им позавидовал бы любой кинофестиваль. Так, Данила Козловский как продюсер представил картину "7 сторон моей жизни" совместно с режиссером Александром Фоминым. Они работают вместе не впервые - Фомин писал сценарий к сериалу "Карамора", который вскоре выйдет на платформе Start.

Актер Евгений Цыганов сыграет главную роль в монофильме "Соло на айфоне". Это будет новая работа режиссера Романа Прыгунова, рассчитанная на одного актера. Герой - 40-летний владелец рекламного агенства - бьется за новый заказ. Но по итогам своей предыдущей деятельности он может угодить и в тюрьму.

"Эхо "Кинотавра": будет новый фильм с Ольгой Бодровой, дочерью Сергея Бодрова-младшего. Актриса-дебютантка получила на фестивале в Сочи награду за лучшую женскую роль. В своей будущей картине снимает ее режиссер Сергей Осипьян. В конкурсе на "Кинотавре" была и его картина - "Портрет незнакомца". Новый фильм - это экранизация книги Юрия Коваля, написанной в 1984 году "Самая легкая лодка в мире". "Фильм - путешествие, приключение, погружение", - так сказал о нем Осипьян, отметив, что это - не прямая экранизация, а некий "диалог с книгой".

Еще одна экранизация - киноповести "Блондинка" Александра Володина. Ее представили продюсер Юлия Мишкинене и режиссер Павел Мирзоев. В одной из ролей они хотели бы видеть Алису Фрейндлих. В главной же роли - профессиональной актрисы - Дарья Жовнер.

Повышенное внимание экспертов привлек будущий фильм "Ветер". Известный продюсер Сергей Члиянц намерен снять его как режиссер. Играть в нем будут Алексей Филимонов, Иван Янковский и Алена Михайлова. А снимают картину по сценарию, написанному Петром Луциком и Алексеем Саморядовым, который неординарен сам по себе и давно ждал своего часа.

Однако, есть и те, кто представляет свои проекты в Министерстве культуры впервые.

Например, режиссер сериала Happy End и других проектов - Евгений Сангаджиев. Он хотел бы получить субсидию, чтобы вместе со своей командой снять фильм "Мальвина". В роли "фиолетовой феи" снимется Иван Дорн. Он же - композитор и музыкальный продюсер проекта.

Продюсер Анна Качко имеет солидный послужной список, но в Министерстве культуры на питчинге первый раз. "Герой ее дебюта" - режиссер Александр Зельдович. Его картина "Медея" только недавно получила приз на "Кинотавре" за лучшую музыку. Ее композитор Алексей Ретинский будет работать и в новом фильме Зельдовича "Менады". Тинатин Далакишвили, сыгравшая главную женскую роль в "Медее", снимется в "Менадах" также. Речь в этой картине о трех девушках, приехавших покорять большой город (две актрисы пока ищутся). Зельдович проводит параллели с картиной "Москва слезам не верит", но понятно, что это будет совсем другое кино. Кстати, оно смотрится, как продолжение "Медеи". Возможно, в будущем получится и трилогия.

Юрий Стоянов тоже впервые на сцене зала Минкульта, хотя многие творцы мечтают его снять в своих фильмах, и имя актера тут звучало не раз только в этом году. Он представляет вместе с режиссером Дмитрием Светозаровым фильм "Пять процентов". Герои картины - авантюристы от мира искусства - в направлении скульптуры и живописи.

Многие авторы хорошо знакомы экспертам. Иногда достаточно человеку просто выйти на сцену - репутация в киномире и среди зрителей говорит сама за себя. Наталия Мещанинова "защищала" совместно с продюсером Сергеем Сельяновым работу "Один маленький ночной секрет". Он - о насилии в семье, но, по словам режиссера, тема будет сделана очень аккуратно. Напомним, что в эти дни многие обсуждают сериал Мещаниновой "Пингвины моей мамы" - он только-только появился в Интернете и уже привлек снимание зрителей.

Сценарист Анна Козлова написала детский фильм "Чемпион" - про девочку и коня Джонатана: оба остались одиноки и нашли друг друга. Конный спорт, международные турниры - все это будет в фильме лишь фоном для пронзительной истории.

Студия "ВГИК-Дебют" хотела бы получить поддержку на новую работу режиссера Александра Цоя. Он собирается снять кино по сценарию Юрия Арабова - о том, как психиатр решает перенести в реальность галлюцинации своих подопечных. Кстати, режиссер Борис Акопов, за которым стояла студия "ВГИК-Дебют" - его фильм "Бык" собрал сразу несколько крупных призов на отечественных и зарубежных кинофестивалях - теперь намерен снимать фильм "Холидейз" ("Праздники") с продюсером Сергеем Корнихиным. Картина - о наших молодых соотечественниках в Майами.

Три проекта для получения господдержки представила Киностудия детских и юношеских фильмов имени Максима Горького. Один из них - с якутским режиссером Костасом Марсном, чей хоррор "Иччи" пришелся по вкусу зрителям и у нас в стране, и за рубежом. Новая работа - "Детектор" - психологический триллер - о том, как девочка, которую удочерила бывшая полицейская, оказывается совсем не той, кем представляется новым родителям.

До слез растрогала собравшихся актриса Елена Яковлева. Приходить ей не пришлось. Хватило ролика. Он - о первом фильме, представляющем бытовую жизнь обычного российского соцработника.

Актрисы Юлия Снигирь и Юлия Пересильд - также с экрана - представили задуманную режиссером Константином Худяковым ленту "Василий и Норочка". Время действия картины - 80-е годы прошлого века. В Москве снимается телефильм по пьесе Ибсена "Кукольный дом", но в съемочной группе кипят свои страсти.

С экрана "приветствовал" экспертов и самый востребованный современный актер Юра Борисов. Он исполнит главную мужскую роль в фильме, который снимет Любовь Мульменко. Известный сценарист - фильмы, снятые по ее работам, получают призы на крупнейших международных кинофестивалях - второй раз попробует себя в качестве режиссера. Картина называется "Фрау". Борисов в ней предстает в роли особенного, странного человека, который влюбляется в "представительницу изящной профессии" - балерину.

Режиссер Григорий Константинопольский стремится снять очередную комедию про русского человека, который попал на остров, где их напитков был только алкоголь. Актеры Александр Кузнецов и Любовь Аксенова работали с Константинопольским и прежде - достаточно вспомнить фильм "Гроза" - довольно неожиданную трактовку классического произведения Островского.

Напомним, что за два дня эксперты прослушивают и просматривают представление более чем 90 кинофильмов, претендующих на господдержку. Разумеется, они проделали "домашнюю работу" по чтению сценариев и материалов будущих картин. Но решение им предстоит принять со "снайперской точностью", чтобы было потом не стыдно признать, что они одобрили ту или иную работу. Результаты из деятельности Министерство обнародует в течение ближайших недель.