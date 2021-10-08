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Рубрика: В мире

Маск: Хотел бы создать сверхзвуковой электрический самолет

Фото: AFP/Brendan Smialowski Фото: AFP/Brendan Smialowski
Фото: AFP/Brendan Smialowski

Американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск поделился с подписчиками в Twitter своими планами.

Фото: AP Photo/Ringo H.W. Chiu
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Например, он хотел бы создать сверхзвуковой электрический самолет с вертикальным взлетом и посадкой. "Но, если добавлю себе еще работы, мой мозг просто взорвется", - цитирует ТАСС Маска.

Ранее американский предприниматель рассказал, что компания Tesla готовится в 2022 году представить прототип антропоморфного робота Tesla Bot. Робот, собранный из легких материалов, будет оснащен системой искусственного интеллекта и набором датчиков, применяемых в электромобилях Tesla.

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