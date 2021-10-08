МИД Франции: Польша не уважает ценности и правила ЕС

Решение польского Конституционного суда объявить приоритетом свой основной закон над нормами Европейского союза свидетельствует о том, что Варшава не уважает ценности и правила ЕС. Такое мнение в пятницу выразил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон.

"Польские власти не уважают ценности и фундаментальные правила союза", - заявил Бон в эфире телеканала BFM.

Дипломат пригрозил Варшаве лишением финансовой помощи. Кроме того, Бон добавил, что "существует риск выхода Польши из ЕС де-факто".

Накануне польский Конституционный суд удовлетворил запрос премьер-министра страны Матеуша Моравецкого, который в марте запросил проверку на соответствие нормам превосходство законов ЕС над положениями конституции.