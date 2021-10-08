МИД КНР призвал США опубликовать детали инцидента с атомной подлодкой

Власти Китая выражают обеспокоенность в связи с инцидентом с американской атомной подводной лодкой USS Connecticut, столкнувшейся с неизвестным объектом в западной части Тихого океана, и просят Вашингтона предоставить детали произошедшего. Об этом в пятницу заявил официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Чжао Лицзянь.

"Китай глубоко обеспокоен этим инцидентом. США должны проинформировать о соответствующих деталях", - заявил дипломат, слова которого приводит агентство ТАСС.

Официальный представитель МИД пояснил, что Пекин интересуют место инцидента, цель похода подлодки, была ли утечка радиации.

Накануне официальный представитель Тихоокеанского флота США сообщил о том, что подводная лодка столкнулась с неизвестным объектом в международных водах. Ранения получили 11 моряков.