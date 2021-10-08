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08.10.2021 14:44
Рубрика: Общество

Мурашко предупредил о побочном эффекте препаратов для лечения COVID-19

Текст: Матвей Линник
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Препараты, которые применяются для лечения COVID-19, в некоторых случаях могут привести к токсическому поражению печени. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Тем не менее, по словам министра, отказаться от их использования невозможно, поскольку эти лекарства спасают жизни.

"Препараты противовирусные, которые просто необходимо для жизнесбережения использовать, но все они являются препаратами, которые в том числе имеют побочные эффекты", - сказал Мурашко, слова которого приводит ТАСС.

Ранее Мурашко рассказал, что после коронавируса в течение полугода серьезно повышен риск смерти. У переболевших могут проявиться различные осложнения, в том числе тромбозы, заболевания нервной и сердечно-сосудистой системы.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Пандемия коронавируса COVID-19

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