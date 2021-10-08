Мурашко предупредил о побочном эффекте препаратов для лечения COVID-19

Препараты, которые применяются для лечения COVID-19, в некоторых случаях могут привести к токсическому поражению печени. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Тем не менее, по словам министра, отказаться от их использования невозможно, поскольку эти лекарства спасают жизни.

"Препараты противовирусные, которые просто необходимо для жизнесбережения использовать, но все они являются препаратами, которые в том числе имеют побочные эффекты", - сказал Мурашко, слова которого приводит ТАСС.

Ранее Мурашко рассказал, что после коронавируса в течение полугода серьезно повышен риск смерти. У переболевших могут проявиться различные осложнения, в том числе тромбозы, заболевания нервной и сердечно-сосудистой системы.