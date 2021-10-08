Мурашко: Ситуация с коронавирусом в России ухудшается

Ситуация с распространением коронавирусной инфекцией в России остается крайне напряженной и пока ухудшается. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, передает ТАСС.

"Ситуация остается просто крайне напряженной и пока эскалируется", - рассказал он во время визита в Курскую областную клиническую больницу.

По его словам, под наблюдением врачей сейчас находится более одного миллиона человек, которые заражены COVID-19. Также после лечения у некоторых пациентов может наблюдаться токсичное поражение печени.

Напомним, что за последние сутки в России зарегистрировано 27 246 случаев COVID-19 в 85 регионах.