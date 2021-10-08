На экраны вышло долгожданное продолжение бондианы "Не время умирать"

Джеймс Бонд, которого в 25-серийной франшизе в пятый раз сыграл Дэниел Крэйг, уже далеко не суперстар. Он теперь просто стар, неуместно болтлив, странно сентиментален, почти растерял свою фирменную, обаятельно циничную иронию. И вот новость - даже не готов уложить каждую встреченную красотку в постель.

Хотя выглядит совсем неплохо, и узкие, стильные пиджачки по-прежнему ловко на нем сидят, а мотоциклы и машины он водит так же лихо, как прежде.

Он теперь за правильные семейные ценности и толерантность. Он устал. Но все равно из последних сил готов спасти мир - на этот раз от смертоносного биологического оружия, способного уничтожить всех без разбора.

Дэниел Крэйг еще до начала съемок яростно клялся, что, уж так и быть, сыграет Бонда в последний раз, но только для того, чтобы забыть о нем навсегда. Наверное, ради этого в придачу к исполнению главной роли фильма "Не время умирать" стал еще и его сопродюсером. И утешился привычным гонораром за роль агента 007 - около 15 млн долларов вместо 100 млн предложенных, если бы он согласился сняться еще в двух фильмах по романам Яна Флеминга, вольно пересочиненных и подправленных сценаристами.

После премьеры в 2015 году "Спектра" Сэма Мендеса, четвертого "Бонда" с участием Крэйга, знаменитый артист утверждал, что его не волнует, что будет с бондианой дальше: "Мы сделали для легендарной франшизы многое, так пусть теперь кто-нибудь возьмет и сделает ее еще лучше, если сможет".

Шесть лет спустя, дождавшись, наконец, премьеры фильма Кэрри Фукунаги "Не время умирать" (он изначально должен был выйти в ноябре 2019 года и дважды переносился из-за пандемии), можно своими глазами увидеть, что продюсерами, сценаристами и главным актером сделано все, чтобы полностью убрать суперагента из современной повестки.

Старина Бонд со своей, как сейчас принято говорить, "токсичной маскулинностью" совершенно выпадает из актуальных трендов. Где уже не бравируют принадлежностью к мужчинам и побаиваются женщин, ничуть не млеют от победительного шика неотразимого мачо, перед которым не устоит ни одна женщина (сами на него западают и готовы на все), не восхищаются не рассуждающей готовностью непотопляемого 007 убивать без всяких рефлексий. В этом антураже он выглядит старомодно и некстати со своими антифеминисткими, неполиткорректными шуточками, а кроме того, слишком давно и упорно с возмутительной легкостью обходился без союза мужчины и женщины как ячейки общества, то есть без семьи.

Фото: kinopoisk.ru

Кэрри Фукунага это дело поправил. Бонд почти уже решил, что нашел подругу всей жизни - Мадлен Сван (Леа Сейду). Осталось только проститься и окончательно похоронить воспоминания о Веспер Линд (Ева Грин), в которую Дэниел Крэйг (Бонд) был влюблен, когда дебютировал в качестве суперагента в "Казино "Рояль". Но тут, в самый чувствительный момент расставания с прошлым, прямо на месте захоронения бывшей возлюбленной раздался взрыв…

Не доверяющий женщинам Бонд решает, что к попытке покушения на него причастна Мадлен, рвет отношения и покидает ее на долгие пять лет. Когда же судьба их снова сводит вместе, обнаруживает, что Мадлен не одна, у нее есть маленькая храбрая девочка - Матильда (привет Люку Бессону и его лучшему боевику "Леон").

Леа Сейду, судя по всему, попала в бондиану не за красивые глаза и не слишком выдающийся актерский талант, а лишь потому, что ее блестящая родословная должна помочь продвижению и большим кассовым сборам последнего "Бонда" в Европе. Два деда Леи, родной и двоюродный, возглавляют главные кинокомпании Франции. Жером Сейду руководит Pathe, Николя Сейду - киностудией Gaumont.

Роми Малек выразительно вращает глазами в образе страшного злодея по имени Люцифер Сатин, на лицо ужасного, несчастного внутри. Опасный Люцифер мстит врагам и заодно всему человечеству за потерянных в детстве родителей. Готовит вселенское уничтожение всех подряд путем вмешательства в генетические коды людей, не оставляющие шанса выжить.

Коммандер Бонд (так к нему тут обращаются) сознательно выбирает себе жребий - стать жертвой во имя мира. Перед этим долго и назидательно прощается с Мадлен, говоря, что она создала истинное совершенство - в смысле родила Матильду. Все это уже порядком смахивает на пародию, настолько пафосно и нелепо выглядит. Так что, пожалуй, есть смысл проститься с таким изрядно поскучневшим Джеймсом Бондом окончательно.

А звание почетного коммандера Королевского флота Великобритании перешло непосредственно к Дэниелу Крэйгу, недавно он удостоился такой чести. Морской эсминец и другие военные объекты британской обороны были местами съемок для "Не время умирать". Бюджет 25-й, завершающей истории бондианы, составил 250 млн долларов.