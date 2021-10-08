Постановление главного государственного санитарного врача по Нижегородской области от 7 октября 2021 года № 7418 "О внесении изменений в Постановление главного государственного санитарного врача по Нижегородской области от 20.06.2021 г. № 4091 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям"

Я, Главный государственный санитарный врач но Нижегородской области Кучеренко Н.С., проанализировав эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), отмечаю увеличение напряженности эпидемиологической ситуации по данной инфекции в Нижегородской области.

По состоянию на 06.10.2021 года на территории Нижегородской области зарегистрировано 173213 подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (относительный показатель составил 5398,1 на 100 тысяч населения при среднефедеративном показателе - 5220,9). Увеличение заболеваемости с тенденцией к росту отмечено с 11.09.2021 года. В настоящее время регистрируется свыше 600 случаев в день при коэффициенте распространения (COVID-19) (Rt) от 1,05-1,07 и ежедневным темпом прироста от 0,34-0,36%.

Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) регистрируется среди учащихся всех учреждений среднего и высшего профессионального образования, осуществляющих деятельность на территории Нижегородской области. В период с 01.09.2021 по 06.10.2021 подтвержденные случаи COVID 2019 выявлены у 355 студентов.

В октябре 2021 г. удельный вес работающего населения в структуре заболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19) составил 56%. При этом, в сравнении с сентябрем 2021 г. заболеваемость данной профессиональной группы возросла на 25%, их доля в структуре работающего населения составила 35%. Тенденция к росту заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) среди работников промышленных предприятий подтверждается регистраций случаев заболеваний в организациях (предприятиях), осуществляющих деятельность в сфере промышленности.

Коронавирусная инфекция (COVID-19) представляет собой инфекционное вирусное заболевание, характеризующимся высоким уровнем контагиозности, с преимущественно аспирационным и контактно-бытовым механизмом передачи.

Одними из основных средств обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения являются профилактика заболеваний в соответствии с санитарно-эпидемиологической обстановкой и прогнозом ее изменения и выполнение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

Согласно ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" охрана здоровья обучающихся включает в себя, в том числе, проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий и обеспечивается организациями, осуществляющими образовательную деятельность.

В соответствии с п.67. СанПиН 3.3686-21 ""Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" при возникновении очагов инфекционных болезней на уровне субъекта Российской Федерации может проводиться внеплановая иммунизация граждан.

В связи с вышеизложенным, в целях устранения рисков распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "0 санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьей 10 Федерального закона от 17.09.1998 N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", п.67. СанПиН 3.3686-21 ""Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", приказом Минздрава России от 21.03.2014 N 125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям", п.8.34.3. Положения об Управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области, утв. Приказом Роспотребнадзора от 09.07.2012 г. № 701 постановляю:

1. Внести следующие изменения в Постановление главного государственного санитарного врача по Нижегородской области от 20.06.2021 N 4091 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям":

1.1. Пункт 1. дополнить подпунктом 1.4. следующего содержания:

"работающим на основании трудового договора, гражданско-правового договора в организациях (предприятиях), осуществляющих деятельность в сфере промышленности";

1.2. Пункт 1. дополнить подпунктом 1.5. следующего содержания:

"обучающимся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования старше 18 лет, направляемым для прохождения практики и занятий вне структурных подразделений профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования";

1.3. Пункт 2. изложить в следующей редакции:

"2. Руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Нижегородской области, указанным в пункте 1 настоящего Постановления, а также руководителям образовательных организаций:

2.1. организовать прохождение вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) сотрудников с обеспечением уровня иммунизации не менее 80% с учетом лиц, ранее вакцинированных, а также переболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19) не более 6 месяцев назад, в срок до 09 ноября 2021 г.

Руководителям профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования обеспечить направление обучающихся для прохождения практики и занятий вне структурных подразделений профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования при наличии QR-кодов с ЕПГУ, подтверждающих наличие действующих сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекцией (COVID-19) или сведений о перенесенном заболевании коронавирусной инфекцией (COVID-19) не более 6 месяцев назад.

2.2. усилить информационно-разъяснительную работу среди работников, сотрудников по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), обратив особое внимание на необходимость проведения профилактических прививок.".

2. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

Н.С.Кучеренко







