Нижегородские власти расширили список людей для обязательной вакцинации

В Нижегородской области расширен перечень категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации от коронавируса. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач по региону Наталия Кучеренко.

В региональном управлении Роспотребнадзора уточнили, что в перечень включены студенты старше 18 лет, направляемые на практику и занятия вне места обучения, а также сотрудники промышленных организаций. Требование об обязательной вакцинации не распространяется на граждан, имеющих медотвод.

По словам Наталии Кучеренко, с 1 сентября 2021 года зарегистрировано 355 случаев COVID-19 среди студентов. Выросла заболеваемость и среди работающего населения: в октябре заболело на 25 процентов больше, чем в сентябре. В связи с этим было принято решение повысить уровень защиты от коронавируса среди этих групп населения.

Напомним, ранее с предложением расширить перечень категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации от коронавируса, выступил губернатор Глеб Никитин.