Новым спикером Верховной рады Украины избран Руслан Стефанчук

Первый заместитель главы Верховной рады Украины Руслан Стефанчук был избран новым спикером парламента. Об этом в пятницу сообщило агентство РИА Новости.

Отмечается, что за его кандидатуру проголосовал 261 депутат. Стефанчук отметил, что на новой должности постарается работать над повышением качества законодательства.

45-летний политик является членом пропрезидентской партии "Слуга народа". Ранее занимал пост первого заместителя спикера парламента, представителя президента Владимира Зеленского в законодательном органе власти.

Накануне депутаты проголосовали за отставку Дмитрия Разумкова с поста спикера. Решение было инициировано членами партии "Слуга народа".