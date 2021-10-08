Песков оценил шансы на взаимное признание COVID-сертификатов с Евросоюзом

В Кремле надеются на скорый результат переговоров с Евросоюзом о взаимном о признании вакцинации от COVID-19.

"Работа ведется в конструктивном ключе, поэтому мы надеемся, что уже скоро будет результат", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он напомнил, что в этом вопросе у сторон были взаимные недопонимания, "связанные, наверное, с технологией предоставления друг другу информации".

Представитель Кремля добавил, что переговоры между РФ и ЕС о COVID-сертификатах необходимы, чтобы снять барьеры для передвижения россиян между странами.

Напомним, что сейчас идет подготовка к визиту в Россию представителей Европейского агентства лекарственных средств для сертификации вакцины "Спутник V". В Минздраве РФ не исключают, что это может произойти уже в декабре 2021 года.