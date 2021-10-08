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Пинхеда в перезапуске "Восставшего из ада" сыграет трансгендер

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    08.10.2021, 12:16
Текст:   Олег Усков
Фото: instagram.com/msjamieclayton Фото: instagram.com/msjamieclayton
Фото: instagram.com/msjamieclayton

Новый "Восставший из ада", призванный, как сейчас повелось, стать перезапуском линейки, нашел своего Пинхеда - хедлайнера сенобитов. Уже на ранних стадиях звучала информация, что авторы опуса решительно настроены сместить акцент на женского персонажа. И вот конкретика - Булавкоголового сыграет американская актриса Джейми Клейтон. Как ни странно - белая, но зато трансгендер.

Клейтон мы знаем по роли Номи в "Восьмом чувстве" Вачовски, небольшой роли в "Неоновом демоне", а также как Эдду из "Снеговика".

Вчера актриса официально подтвердила случившееся, начав выкладывать в соцсетях свои портреты со шкатулкой Лемаршана.

Фото: twitter.com/ SonyPictures
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В других ролях: Брэндон Флинн ("13 причин почему", "Рэтчед"), Горан Вишнич ("Девушка с татуировкой дракона"), Дрю Старки ("Дьявол всегда здесь", "С любовью, Саймон"), Одесса Адлон ("Уэйн"), Адам Фэйзон ("Агенты "Щ.И.Т.").

Режиссер - Дэвид Брукнер ("Ритуал"). Сценарий пишут Бен Коллинз и Люк Петровски, работавшие с Брукнером над "Домом на другой стороне", а также Дэвид С. Гойер ("Темный город", "Блэйд", "Основание"). Клайв Баркер, автор оригинального фильма 1987 года и литературной фазы франшизы, и Гойер - сопродюсеры.

Премьера - в следующем году на Hulu, передает Variety.

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