Полиция Киева: Депутат Поляков мог быть отравлен

Сотрудники правоохранительных органов Украины полагают, что депутат Верховной рады Антон Поляков мог быть отравлен, но это не единственная версия. Об этом в пятницу сообщил глава столичной полиции Иван Выговский.

"Есть несколько версий. Это хроническое заболевание, а также отравление неизвестным веществом как самостоятельно, так и неизвестным лицом", - заявил Выговский, чьи слова приводит агентство ТАСС.

Глава полиции Киева добавил, что причиной смерти стала "острая коронарная недостаточность, острая хроническая ишемическая болезнь сердца".

Ранее полиция Украины сообщила о том, что депутат Верховной рады Поляков был найден мертвым в одном из районов Киева.