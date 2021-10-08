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08.10.2021 15:52
Рубрика: В мире

Полиция Киева: Депутат Поляков мог быть отравлен

Текст: Дмитрий Кулемякин

Сотрудники правоохранительных органов Украины полагают, что депутат Верховной рады Антон Поляков мог быть отравлен, но это не единственная версия. Об этом в пятницу сообщил глава столичной полиции Иван Выговский.

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"Есть несколько версий. Это хроническое заболевание, а также отравление неизвестным веществом как самостоятельно, так и неизвестным лицом", - заявил Выговский, чьи слова приводит агентство ТАСС.

Глава полиции Киева добавил, что причиной смерти стала "острая коронарная недостаточность, острая хроническая ишемическая болезнь сердца".

Ранее полиция Украины сообщила о том, что депутат Верховной рады Поляков был найден мертвым в одном из районов Киева.

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