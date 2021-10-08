Посольство: Россияне не пострадали при землетрясении в Японии

Сведений о пострадавших россиянах при землетрясении, произошедшем 7 октября в столичном регионе Японии, не поступало, сообщили РИА Новости в посольстве России.

"Сведений о пострадавших россиянах не поступало", - пояснили в дипмиссии.

Ранее сообщалось, что число пострадавших в результате землетрясения возросло до 32. Изначально было объявлено о землетрясении магнитудой 6,1, однако позднее национальное метеорологическое управление скорректировало данные - 5,9. Эпицентр подземных толчков находился на границе префектур Токио и Тиба. Местные сейсмологи предупреждают о возможности сильных повторных землетрясений.