В Японии до 32 увеличилось число пострадавших в результате землетрясения

Число пострадавших в результате произошедшего в четверг в столичном регионе Японии землетрясения возросло до 32. Об этом в пятницу заявило агентство по борьбе с пожарами и стихийными бедствиями. Ранее сообщалось о 22 раненых.

Отмечается, что большинство пострадавших получили ушибы и ссадины в результате падений. У трех человек зафиксированы серьезные травмы, пишет ТАСС. Больше всего пострадавших (по 11 человек) в соседних с Токио префектурах Сайтама и Тиба.

Изначально было объявлено о землетрясении магнитудой 6,1, однако позднее национальное метеорологическое управление скорректировало данные - 5,9. Эпицентр подземных толчков находился на границе префектур Токио и Тиба. Местные сейсмологи предупреждают о возможности сильных повторных землетрясений.