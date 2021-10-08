Производители минудобрений продлят режим сдерживания цен до конца года

Крупнейшие производители минеральных удобрений приняли решение продлить режим сдерживания цен на свою продукцию до конца 2021 года. Об этом сообщили в Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ).

Как рассказал президент ассоциации Андрей Гурьев, к началу октября аграрии уже приобрели более 90% объема минеральных удобрений, необходимых им в этом году.

"Заявленная годовая потребность АПК в удобрениях будет обеспечена полностью, дефицита минеральных удобрений в регионах мы не видим. Таким образом, задачи по осенним полевым работам, равно как и взятые на себя производителями минеральных удобрений обязательства по поддержке российских аграриев на этот период, можно считать успешно выполненными", - отметил он.

Напомним, решение о сдерживании цен было принято крупнейшими производителями минеральных удобрений в начале августа. Оно должно было действовать до завершения осенних полевых работ.