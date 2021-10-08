Пушков прокомментировал призыв в конгрессе США к санкциям против России

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков отреагировал на призыв в конгрессе США к санкциям против России. Старший республиканец комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкл Маккол обосновал это тем, что Москва, по его мнению, пытается воспользоваться энергетическим кризисом в Европе, пишет ТАСС.

По словам Пушкова, в конгрессе США уже давно ни о чем, кроме санкций, думать не могут: при слове "Россия" сразу хватаются за револьвер. "Нервничают, видимо, очень. Везде наши происки видят. Или, как говорилось, в известной юмореске с участием Маврикиевны и Никитишны, "наверно, съели что-нибудь", - написал российский сенатор в своем Telegram-канале.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия может рассмотреть варианты с биржевой торговлей газом, которые помогут сбить ажиотажный спрос на рынке, но это нужно делать не в ущерб себе. Замглавы правительства Александр Новак сообщил, что сейчас в России идет заполнение подземных хранилищ газа на осенне-зимний период, оно продлится еще около 10 дней.