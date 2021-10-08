Раскрыты комплектации Lexus NX для России

Lexus обнародовала комплектации обновленной модели NX для российского рынка. Автомобиль получил платформу GA-K, новые двигатели и систему мультимедиа нового поколения. Кроме того, кроссовер первым стал оснащаться комплексом безопасности Lexus Safety System+ третьего поколения.

В нашей стране кроссовер нового поколения будет доступен в трех версиях.

NX 250 оснащается 2,5-литровым бензиновым двигателем, выдающим 199 лошадиных сил, и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. В базовой комплектации Comfort предлагаются светодиодные фары с одной линзой, двухзонный климат-контроль, интеллектуальная система доступа, дверные ручки с системой открытия Lexus E-Latch, а также система Start & Stop, мультимедиа с голосовым ассистентом, поддержкой Apple Carplay и Android Auto и 9,8-дюймовым сенсорным дисплеем на центральной консоли.

Следующий вариант Executive дополняется электрорегулировкой положения руля и передних сидений в восьми направлениях, светодиодными противотуманками, беспроводной зарядкой для смартфонов, а также увеличенным до 14 дюймов монитором мультимедиа с навигационной системой. Premium отличается сидениями с перфорированной кожей и панорамной крышей, а также четырьмя камерами панорамного обзора. Топовая "Luxury" вдобавок к перечисленному включает внушительный список опций комфорта и безопасности.

Фото: Пресс-служба Lexus.

NX 350 будет представлен всего в двух комплектациях: Premium и Luxury, при этом обе версии оснащаются пакетом F Sport, включающем видоизмененные передний и задний бампера, эксклюзивную решетку радиатора, легкосплавные 20-дюймовые диски, а также расширенный селектор выбора режимов движения ECO, COMFORT, NORMAL, SPORT S, SPORT S+. Кроме того, обе комплектации дополнены адаптивной регулируемой подвеской и демпферами вибрации кузова.

Premium снабжается электроприводом багажной двери с регулировкой по высоте и функцией памяти, системой помощи водителю в избежании столкновения ESA, но при этом сидения первого ряда имеют механическую регулировку. Электрическая предусмотрена только в Luxury, куда также добавили внутрисалонное зеркало заднего вида с функцией показа изображения с камеры заднего вида, бесконтактный сенсор в электроприводе багажной двери и карточка-ключ. Эта версия обладает и расширенными возможностями фирменной системой безопасности Lexus.

Фото: Пресс-служба Lexus.

В Россию также будет представлена версия NX 200, однако ее спецификацию в компании пообещали представить дополнительно.

Как заявил глава Lexus в России Виктор Каюрин, слова которого приводит пресс-служба компании, с выходом модели бренд надеется укрепить позиции на российском рынке и привлечь новую аудиторию.