Фото животных из Московского зоопарка вышли в финал международного конкурса

Фотографии животных из Московского зоопарка вышли в финал одного из самых престижных в мире конкурсов профессиональной фотографии Hasselblad Masters 2021.

Российский фотограф Михаил Киракосян представил на конкурс серию из трех своих фотографий. Их герои - лев, орангутанг и дальневосточный леопард. Фотографии - часть большого фотопроекта "Мы похожи на вас", который Московский зоопарк придумал и реализовал во время пандемии. Целью фотопроекта было стремление показать, как много общего в мимике, поведении и чувствах у людей и животных. Взаимоотношение человека с окружающим его миром, экологическая культура общества - в центре внимания российского фотографа.

Несмотря на то, что герои фото Михаила Киракосяна живут в Московском зоопарке, его фотографии номинированы в категории "Дикая природа".

Сейчас работы из серии "Мы похожи на вас" представлены в международной галерейной сети LUMAS - в 20 крупных городах по всему миру: от Лондона и Парижа до Берлина и Нью-Йорка.

Справка "РГ"

Компания Hasselblad работает в сфере фотографии с конца XIX века. Фотоконкурс проводится ею один раз в два года.