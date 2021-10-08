Художественным руководителем Театра Сатиры стал Сергей Газаров

Слухи о том, что в Театре Сатиры грядет смена руководства, начали распространяться давно. А в конце сентября худрук театра Александр Ширвиндт рассказал, что покидает свой пост по состоянию здоровья. "Поскольку лимит все-таки ограничен. 87 лет обнулить невозможно", - сказал Ширвиндт.

В театральной Москве в это отказывались верить. Ширвиндт, возглавлявший Театр Сатиры более двадцати лет, также отметил, что в Департаменте культуры Москвы, где приняли его заявление, ищут преемника, так как в его театре нет "престолонаследия".

В качестве преемника называли Антона Яковлева - весьма успешного театрального режиссера, сына известного актера Юрия Яковлева, ставившего в Вахтанговском, в Малом и Театре Сатиры. А также режиссера Тимофея Кулябина, поставившего наделавшую много шума оперу "Тангейзер" в Новосибирском театре оперы и балета. И Сергея Газарова - руководителя "Прогресс сцены Армена Джигарханяна" - Театра Армена Джигарханяна, который по решению Газарова сменил название.

Для Газарова, судя по всему, назначение стало неожиданностью. В конце сентября на пресс-конференции в ТАСС он объявил, что театр меняет название и готовит интересный новый сезон, приглашал на сбор труппы.

Сейчас обсуждается вероятное объединение двух сцен - Театра Сатиры и "Прогресс сцены", но пока это не больше, чем слухи.