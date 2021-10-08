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08.10.2021 20:09
Рубрика: Культура

Худруком театра "Ромэн" назначен Николай Сергиенко

Текст: Наталья Соколова
Николай Сергиенко назначен на пост художественного руководителя театра "Ромэн". Об этом сообщает портал мэра Москвы. Прежний руководитель театра Николай Сличенко скончался 2 июля 2021 года.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Для театра это назначение не стало неожиданностью. Еще в мае 2021 года Николай Сличенко обратился в Департамент культуры Москвы с просьбой согласовать кандидатуру Сергиенко на должность заместителя художественного руководителя.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Художественным руководителем Театра Сатиры стал Сергей Газаров

Актер, певец и режиссёр Николай Сергиенко служит в театре "Ромэн" с 1969 года. Свою первую роль в родном "Ромэне" он сыграл всего лишь через три дня после прихода в театр. И роль эта была главной. Его родители также были артистами цыганского ансамбля, исколесили весь Советский Союз. На счету Сергиенко более ста ролей, и ни одной эпизодической. "Это огромная ответственность, - приводит слова Сергиенко портал mos.ru. - Свою миссию я вижу в сохранении традиций, заложенных основателями театра и приумноженных Николаем Алексеевичем Сличенко. Одни из важнейших задач - популяризация театра, цыганского искусства, укрепление межкультурных и межнациональных связей, укрепление имиджа театра".

"Ромэн" - единственный в мире профессиональный репертуарный цыганский театр, был открыт в 1931 году, он возник из театрально-музыкальной студии "Индо-Ромэн". У истоков театра стоял ученик Всеволода Мейерхольда - Моисей Гольдблат.

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