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08.10.2021 12:09
Рубрика: Общество

Как будет работать сервис по вывозу ненужных вещей в Москве

Текст: Ирина Огилько
Куда отдать тяжелый неработающий холодильник или старую мебельную стенку? По закону, хозяин должен обеспечить их утилизацию. В большинстве столичных дворов под это нет специального контейнера. Значит, нужно вызывать специальную машину. Это уже стоит денег и, главное, не дает гарантии, что груз доедет до места назначения, а не окажется в ближайшей канаве. Поэтому многие москвичи просто выносят крупногабаритный мусор к дворовым контейнерам. Авось, заберут те, кому надо. Но чаще этот хлам разбирают дворники, стараясь запихнуть его в те же контейнеры под мусор. Чтобы решить проблему, власти запускают новый бесплатный сервис "Вывоз ненужных вещей". Как он будет работать, выяснил корреспондент "Российской газеты".

Откроется услуга уже с будущей недели на портале mos.ru, рассказал "РГ" заместитель руководителя ГКУ "Новые технологии управления" Илья Демин. Чтобы ей воспользоваться, на портале mos.ru скоро появится специальная плашка "Вывоз ненужных вещей". На нее нужно нажать, и откроется анкета. Здесь нужно будет указать адрес, контактные данные, а также дату и удобный временной интервал для вывоза. Потом выбрать из классификатора сервиса объекты, но не более 20 штук. На первом этапе, по словам Демина, это будут только металлосодержащие вещи: холодильники, посудомоечные и стиральные машины, ванны и даже автомобили. Впрочем, чтобы не вывезли "мешающее чужое авто", заказчик должен будет приложить к заказу копии права собственности на автомобиль. А владельцу ванны самостоятельно придется демонтировать ее из стены, газовую плиту отключить должен будет специалист Мосгаза. Затем приедет специальная машина организации-партнера, предоставит грузчиков, обеспечит погрузку и вывоз. На ее борту будет специальная наклейка проекта. Вся операция займет около получаса. Для москвича - это все бесплатно. Более того, он может быть уверен, что груз доедет до нужной точки. У организаций есть заключенные договоры с пунктами утилизации для передачи вывезенных вещей. Наличие таких договоров является обязательным условием для подключения к сервису. Точное количество таких машин пока неизвестно. Город продолжает искать индивидуальных предпринимателей и компании, готовых участвовать в проекте.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Ориентировочно до ноября вывозить начнут и тяжелую мебель, например, диваны, шкафы. Правда, те же стенки, скорей всего, владельцу придется самостоятельно разобрать на части. "Вывоз ненужных вещей" - это, скорее, эксперимент. На этапе его запуска предполагается стопроцентная утилизация вещей. Насколько это правильное решение - покажет время", - заключил Демин и добавил, что если успех будет, проект вынесут на отдельный сайт или поместят в раздел на портале "Наш город" к прочим ЖКХ-услугам. В департаменте ЖКХ отказались комментировать "РГ" новинку.

Отметим, что пока централизованно в городе не собирают крупногабаритный мусор ни для утилизации, ни для переработки. И зависит судьба вещей только от сознательности хозяина. Растет число таких, кто ищет "вторые руки" для вещей или их составных частей. В городе много фирм, специализирующиеся на одном из видов подобных отходов. Лучше всего собирают металл, найти пункт приема несложно.

На втором месте - техника, популярна она из-за дорогостоящих плат, радиаторов и прочего. Самое сложное - пристроить ненужную мебель. Если заглянуть на сайт "Авито", то больше половины объявлений о реализации мебели б/у в графе "стоимость" будет стоять прочерк или написано "даром". Хотя и ее можно отправить на переработку, уверен сооснователь экоцентра "Сборка" Сергей Тушев. Но чтобы это происходило, важно предлагать москвичам удобные и прозрачные сервисы. "Например, к нам в "Сборку" москвичи ежедневно привозят электрохлам, в том числе крупногабаритный. Если в начале года в месяц собирали около трех тонн такого вторсырья, сейчас получается уже четыре тонны, - объяснил он корреспонденту "РГ". - Собранное досортировываем и передаем на профильные предприятия, среди них - Фонд рационального природопользования (Московская область) и НЭК (Ярославль). Всего за год, надеюсь, соберем до 35 тонн".

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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Так, вынутые из электротехники металлы, снова возвращаются в оборот. Вторичный пластик от электрохлама востребован у производителей тары, труб, скамеек, подоконников. Толстое стекло от телевизоров с кинескопами передается на стекольные заводы для переплавки. Аналогичным образом, как считает Тушев, можно разобрать и мебель: стекло переплавить, металлические клепки отправить на новые изделия, а ткань или ДСП пустить на что-то полезное.

Известный столичный эколог, основатель экологического проекта "Собиратор" Леонид Синицын отметил, что запуск нового городского сервиса поможет избавить столицу от несанкционированных свалок, которые портят экологию. А кроме этого, поможет сосчитать количество производимого Москвой крупногабаритного мусора. Он напомнил, что столица производит в год около 8 миллионов тонн твердых бытовых отходов. Но по его словам, городской проект можно сделать более экологичным. "Не так сложно организовать ангары, разбор и накопление объема, нанять менеджеров, которые будут пристраивать собранный хлам. Мы бы присоединились в поиске интересных решений в этой сфере", - добавил Синицын.

Кстати, пока городской сервис не заработал, заказать контейнер на восемь кубометров для вывоза крупногабаритного мусора той же мебельной стенки обойдется минимум в 7 тысяч рублей. Если мусора больше, контейнер на 20 кубометров будет стоить уже 16 тысяч рублей, правда с грузчиками.

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