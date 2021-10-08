Назван победитель Всероссийского конкурса "Воспитатель года России-2021"

В пятницу в Сочи определили абсолютного победителя Всероссийского конкурса "Воспитатель года России 2021".

Главный приз конкурса - "Хрустальную жемчужину" - получила Ольга Хитрова, учитель-логопед детского сада №93 города Рыбинска Ярославской области.

Кредо победителя: "Быть другом и помощником ребенку, сопровождать его на пути детства, создавая необходимые условия для всестороннего развития личности".

Главный приз Ольга Валентиновна получит 10 октября в Государственном Кремлёвском дворце вместе с коллегами - победителями конкурсов "Учитель года" и "Директор года".