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08.10.2021 19:08
Рубрика: Общество

Назван победитель Всероссийского конкурса "Воспитатель года России-2021"

Текст: Мария Агранович
В пятницу в Сочи определили абсолютного победителя Всероссийского конкурса "Воспитатель года России 2021".
Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области
Фото: Правительство Ярославской области

Главный приз конкурса - "Хрустальную жемчужину" - получила Ольга Хитрова, учитель-логопед детского сада №93 города Рыбинска Ярославской области.

Фото: iStock
Кто они - современные воспитатели в детских садах Москвы

Кредо победителя: "Быть другом и помощником ребенку, сопровождать его на пути детства, создавая необходимые условия для всестороннего развития личности".

Главный приз Ольга Валентиновна получит 10 октября в Государственном Кремлёвском дворце вместе с коллегами - победителями конкурсов "Учитель года" и "Директор года".

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