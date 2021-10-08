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08.10.2021 12:55
Рубрика: Общество

Новое оборудование в Морозовской поможет точнее лечить детей с онкологией

Текст: Любовь Проценко
Современное высокотехнологичное оборудование для молекулярно-генетических исследований поступило в централизованную клинико-диагностическую лабораторию Морозовской детской больницы.
Фото: Аркадий Колыбалов/РГ Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
Фото: Аркадий Колыбалов/РГ

Оно закуплено в рамках научного гранта мэра Москвы для совершенствования оказания медицинской помощи детям по профилю "детская онкология". Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Фото: Natali_Mis/istoc
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Она рассказала: "Мы регулярно оснащаем московские больницы и поликлиники высокоспециализированным лабораторным оборудованием. Это позволяет отойти от привлечения к исследованиям сторонних лабораторий и сконцентрировать их в медучреждениях города. Врачи Морозовской больницы уже начали применять в работе уникальное оборудование для проведения молекулярно-генетических исследований у детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями. Оно было закуплено в рамках научного гранта мэра Москвы для совершенствования оказания медицинской помощи детям по профилю "детская онкология". Новая техника поможет индивидуально подбирать специализированное лечение и на основе генетических данных предсказывать его переносимость каждым маленьким пациентом".

Среди закупленного оборудования - масс-спектрометр для генетических исследований и система высокопроизводительного секвенирования. Масс-спектрометр позволяет проводить одномоментный фармакогенетический анализ для поиска значимых мутаций в генах, что используется как при диагностике заболеваний, так и при подборе оптимальной схемы лечения. Кроме того, появилась возможность оперативно получать сведения о прогнозной переносимости лекарственных препаратов, что улучшает качество жизни ребенка.

Система высокопроизводительного секвенирования разработана совместно со специалистами инновационного центра "Сколково" и является уникальной. Она используется для сопровождения пациентов, которые готовятся к трансплантации костного мозга, проходят лечение или реабилитацию после пересадки в комплексе с другими методиками. Высокопроизводительное секвенирование является "золотым стандартом" в определении совместимости при подборе доноров, особенно при неродственных трансплантациях. После трансплантации технология позволяет различить клетки, относящиеся к донору или реципиенту, - выявить химеризм. Это помогает прогнозировать приживаемость или отторжение костного мозга, определить эффективность функционирования трансплантата, предупредить развитие отторжения и рецидива основного заболевания на ранних сроках.

В начале 2020 года Морозовская детская больница получила научный грант на внедрение инновационных методов лечения детей с онкологическими заболеваниями. Согласно постановлению Мэра Москвы Сергея Собянина, более 460 миллионов рублей направлены Морозовской детской городской клинической больнице и Научно-практическому центру специализированной помощи детям им. В.Ф. Войно-Ясенецкого.

Фото: iStock
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В настоящее время на базе Морозовской детской больницы функционирует городской Центр детской гематологии и онкологии на 329 коек, созданный в 2014 году. Центр состоит из отделений онкологии и гематологии, онкологии, гематологии, реанимации и интенсивной терапии для онкологических и гематологических больных. Здесь работает единственное в системе московского здравоохранения отделение трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток для детей. В центре наблюдаются дети со злокачественными заболеваниями кроветворной и лимфоидной тканей: острым лимфобластным лейкозом, острым нелимфобластным лейкозом, лимфомами, хроническим миелолейкозом, солидными опухолями, включая опухоли центральной нервной системы. За время работы в Центре прошли лечение около пяти тысяч детей, а врачи отделения трансплантации костного мозга с 2018 года выполнили более 150 трансплантаций.

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