Новостройки в Москве рекордно выросли в цене

За три месяца после изменения условий ипотеки с господдержкой обвального падения на столичном рынке не произошло - девелоперы потеряли только пятую часть спроса, продолжив наращивать цены, сообщает Аналитический центр ЦИАН. Цены за квартал выросли на рекордные 12% - это максимум за все время действия льготной ипотеки.

Количество сделок за квартал ниже предыдущего на 17%, а по сравнению с тем же кварталом 2020 года - на 5%. Спрос находится на уровне 1-2 квартаолов 2018 и 2019 годов. Количество оформленных ипотек сократилось на 22%, однако кредиты пользуются спросом и без субсидии. Доля сделок в кредит - 66%, что выше допандемийного уровня.

Рост цен ускорился в два раза, стоимость метра выросла на 12% - до 235,4 тысячи рублей. При этом выручка девелоперов сократилась за квартал на 18%.

"Рекордный рост цен по итогам квартала, вопреки снижению сделок, объясняется двумя причинами, - считает руководитель аналитического центра "Циан" Алексей Попов. - Первая - начало делового сезона - после "спокойного" августа девелоперы смогли наращивать стоимость. Вторая причина - изменение структуры предложения: рост цен на треть всего за год и повышение ипотечной ставки вынуждают покупателей приобретать недвижимость с более низкой ценой квадратного метра - в продаже остаются менее бюджетные варианты. При проектном финансировании большинство банков требуют от застройщиков реализовывать определенный объем продаж за промежуток времени. Перевыполнение плана по большинству новостроек позволяет девелоперам еще несколько месяцев держать и даже увеличивать стоимость, выполняя обязательства перед кредиторами, несмотря на падение спроса, что мы сейчас и наблюдаем".