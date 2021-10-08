Троим нападавшим в столичном метро предъявлено обвинение в покушении на убийство

Как заявила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, Главное следственное управление предъявило обвинение в покушении на убийство и угрозе применения насилия в отношении представителей власти троим фигурантам уголовного дела - Магамаали Ханмагомедову, Ибрагиму Мусалаеву, Гасану Залибекову.

Петренко озвучила версию следствия - 4 октября Ханмагомедов, Мусалаев и Залибеков, находясь в вагоне поезда Московского метрополитена, нецензурно выражались в адрес присутствовавших женщин и угрожали применением в отношении них насилия. Находившийся рядом молодой человек сделал им замечание и попросил прекратить хулиганские действия. После этого обвиняемые начали его избивать. Когда потерпевший упал на пол, Ханмагомедов и Мусалаев продолжили умышленно наносить ему удары ногами по голове с целью причинения смерти. Залибеков кричал находившимся рядом пассажирам, что если кто-то попытается помочь потерпевшему, его также ждет жестокое избиение.

После совершения преступления соучастники пытались скрыться с места происшествия, но были задержаны сотрудниками полиции. При этом один из них пытался лезвием канцелярского ножа причинить телесные повреждения правоохранителям, а другой, распылил в их сторону содержимое перцового баллончика.

В СК сказали, что сейчас допрашиваются свидетели и уже назначены необходимые экспертизы.