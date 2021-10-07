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07.10.2021 12:04
Рубрика: Происшествия

СК: Задержанные за жестокую драку в метро оказали сопротивление полиции

Текст: Иван Петров
В Следственном комитете России рассказали некоторые подробности инцидента в столичном метро. Напомним, трое выходцев из Дагестана на глазах у пассажиров вагона метро жестоко избили 25-летнего мужчину. Тот "имел неосторожность" заступиться за девушку, с которой у них возник словесный конфликт.

Уголовное дело изначально было возбуждено МВД - там преступление квалифицировали как "хулиганство". В СК России после просмотра видео инцидента приняли иное решение. СК попросил прокуратуру передать им дальнейшее расследование этого резонансного дела. Отмечается, что подразделение СК России "в связи с резонансом этого происшествия" оперативно направило ходатайство о передаче им этого уголовного дела. "Однако до настоящего времени материалы этого уголовного дела не переданы", - указала Светлана Петренко.

Фото: vesti.ru
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"Согласно собранным сведениям, агрессивно настроенная компания жестоко избивала молодого человека, заступившегося за девушку. После того, как потерпевший оказался на полу в собственной крови, один из нападавших продолжил наносить ему удары ногой по голове. Эти обстоятельства с позиции следствия свидетельствуют о совершении особо тяжкого преступления. Поэтому следователи квалифицировали действия нападавших по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)", - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Кроме того, по ее словам, была получена информация о том, что нападавшие оказали активное сопротивление сотрудникам полиции при задержании. "Один из них угрожал, демонстрируя полицейским колющий предмет, похожий на нож. Другой достал перцовый баллончик. В действиях злоумышленников в связи с этим усматриваются также признаки преступления, предусмотренного статьей 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)", - уточнили в СКР.

Ранее "РГ" сообщала, что председатель СК России Александр Бастрыкин поручил ужесточить статью, инкриминируемую нападавшим с хулиганства на покушение на убийство.

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