СК: Задержанные за жестокую драку в метро оказали сопротивление полиции

Уголовное дело изначально было возбуждено МВД - там преступление квалифицировали как "хулиганство". В СК России после просмотра видео инцидента приняли иное решение. СК попросил прокуратуру передать им дальнейшее расследование этого резонансного дела. Отмечается, что подразделение СК России "в связи с резонансом этого происшествия" оперативно направило ходатайство о передаче им этого уголовного дела. "Однако до настоящего времени материалы этого уголовного дела не переданы", - указала Светлана Петренко.

"Согласно собранным сведениям, агрессивно настроенная компания жестоко избивала молодого человека, заступившегося за девушку. После того, как потерпевший оказался на полу в собственной крови, один из нападавших продолжил наносить ему удары ногой по голове. Эти обстоятельства с позиции следствия свидетельствуют о совершении особо тяжкого преступления. Поэтому следователи квалифицировали действия нападавших по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)", - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Кроме того, по ее словам, была получена информация о том, что нападавшие оказали активное сопротивление сотрудникам полиции при задержании. "Один из них угрожал, демонстрируя полицейским колющий предмет, похожий на нож. Другой достал перцовый баллончик. В действиях злоумышленников в связи с этим усматриваются также признаки преступления, предусмотренного статьей 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)", - уточнили в СКР.

Ранее "РГ" сообщала, что председатель СК России Александр Бастрыкин поручил ужесточить статью, инкриминируемую нападавшим с хулиганства на покушение на убийство.