Бастрыкин поручил ужесточить статью УК по делу об избиении мужчины в метро

Одним из самых резонансных преступлений минувшей среды стало избиение тремя выходцами с Дагестана 25-летнего мужчины в столичной подземке. На перегоне между станциями "Партизанская" и "Измайловская" возник словесный конфликт между пассажиркой и тремя молодыми людьми. Девушка сделала им замечание - парни громко разговаривали, смеялись, хамили окружающим. И были явно навеселе.

Замечание молодым людям не понравилось, и они весь свой гнев направили на эту девушку.

Из всех пассажиров переполненного вагона метро только один мужчина решил заступиться за даму. Но молодчики тут же накинулись на 25-летнего мужчину и стали его жестоко избивать. Видео из окровавленного вагона метро вчера активно "гуляло" по Сети и мессенджерам.

Заступник был госпитализирован с серьезными травмами. Драчуны были задержаны буквально через 10 минут после инцидента - их взяли при выходе из метро. При этом один из парней пытался с помощью ножа отбиться от полицейских.

Столичная полиция возбудила в отношении задержанных уголовное дело по статье "хулиганство". Все трое вчера были отправлены по решению суда в СИЗО.

Ближе к вечеру в ситуацию решил вмешаться Следственный комитет России. Там сочли статью о хулиганстве слишком мягкой для интерпретации содеянного.

"В связи с тем, что в действиях задержанных, наносящих множественные удары руками и ногами в область головы потерпевшего, усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей УК РФ "покушение на убийство из хулиганских побуждений" - об этом свидетельствуют зафиксированные на видеозаписи циничные и жестокие действия нападавших - председатель СК России Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России возбудить уголовное дело по данной статье. А также по факту совершения преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и немедленно приступить к его расследованию", - сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.