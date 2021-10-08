Участников жестокой драки в московском метро отправили в карцер СИЗО

Фигуранты дела о жестоком избиении мужчины в московском метро отправлены в карцер СИЗО №7. Как объяснил РИА Новости член ОНК столицы Константин Ким, это стандартная процедура для всех вновь прибывших арестантов, они содержатся в карцере на время карантина.

Все трое участников избиения - Гасан Залибеков, Магамаали Ханмагомедов и Ибрагим Мусалаев - рассказали общественникам, что ранее имели проблемы с законом. Также они заявили о раскаянии в содеянном. Жалоб на условия содержания под стражей ни у кого из них нет.

Ранее сообщалось, что уголовное дело против участников драки передано из полиции в СК. Действия арестованных следствие трактовало как покушение на убийство. Пострадавший Роман Ковалев все еще находится под наблюдением врачей в связи с множеством травм.

СК ходатайствовал о награждении Романа Ковалева и еще одной пассажирки поезда. Она немедленно сообщила о конфликте машинисту и быстро обратилась к дежурным полицейским. Благодаря ей подозреваемые были немедленно задержаны.