В Метеобюро Москвы рассказали о "замечательной погоде" в выходные

Небольшая облачность и до +13 градусов. Синоптики рассказали о погоде в Москве в ближайшие два дня. "В выходные будет замечательная погода. Днем в воскресенье будет чуть больше облаков", - цитирует RT главного специалиста Метеобюро столицы Татьяну Позднякову.

В темное время суток возможны заморозки до минус трех градусов. "Преобладающая температура в ночные часы 0...+2 градуса. Слабый западный ветер. Погода вполне комфортная, близкая к климатической норме", - добавила Позднякова.

Ранее сообщалось, что характер погоды в Москве изменится 12 октября. Атмосферное давление начнет падать, облаков на небе станет больше, возможны небольшие осадки. С середины недели заметно потеплеют ночи - до 3-8 градусов. Днем тоже не холодно: 7-12 градусов.