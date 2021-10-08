На Амурском ГПЗ вспыхнул крупный пожар

В пятницу на Амурском газоперерабатывающем заводе произошел крупный пожар. Очевидцы опубликовали в соцсетях ролики, на которых был виден огромный столб пламени и дым.

С территории завода незамедлительно эвакуировали рабочих. Угрозы близлежащим населенным пунктам нет.

Как рассказали корреспонденту "РГ" в службе по связям с общественностью и СМИ ООО "Газпром переработка Благовещенск", в 7.50 по местному времени на заводе сработала штатная система пожаротушения из-за разгерметизации оборудования на второй технологической линии с выбросом и возгоранием газа.

"Сейчас возгорание локализовано, пострадавших нет, ущерб устанавливается", - сказал представитель предприятия, добавив, что на технологический процесс ЧП не повлияло.