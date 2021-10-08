На Камчатке обвиняемому в убийстве экс-депутату продлили арест

Суд Петропавловска-Камчатского продлил меру пресечения бывшему депутату регионального заксобрания Игорю Редькину, которого обвиняют в убийстве.

Как сообщается на сайте суда, Редькин будет находиться под домашним арестом до 3 декабря. Постановление в законную силу пока не вступило.

Напомним, в начале августа экс-депутат признался в том, что случайно застрелил человека, пытаясь отпугнуть медведя, который бродил на свалке у поселка Озерновский. Но в сумерках за хищника он принял местного жителя. 30-летний пострадавший скончался от полученных ран в больнице. Позднее Редькин был задержан.