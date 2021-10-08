На Сахалине завели дело на живодеров, привязавших собаку к машине

В Поронайске в отношении мужчин, привязавших собаку к автомобилю и загнавших ее насмерть, завели уголовное дело. Оно расследуется по статье о жестоком обращеним с животными, повлекшем его гибель (статья 245 УК РФ).

"Хозяин погибшей собаки установлен, органы дознания проводят следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего", - написал в своем Telegram-канале губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Напомним, 7 октября очевидцы заметили на трассе Южно-Сахалинск - Оха пикап, к которому было привязано животное. Машина мчалась на полной скорости и остановить ее удалось, лишь перегородив путь другим автомобилем. Тогда владелец собак вышел из авто, снял с уже мертвой собаки ошейник и выбросил труп в канаву. С места происшествия скрылся.

Расследование взяла на контроль прокуратура.