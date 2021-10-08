На Сахалине завели дело на живодеров, привязавших собаку к машине

Новости

Минздрав РФ опроверг слова посла ЕС о документах по COVID-сертификатам 08:05
Бизнес стал чаще получать налоговые льготы за пожертвования НКО 08:00
Эксперты раскрыли ключевые слова, выдающие телефонных мошенников 07:31
ООН: Для вакцинации 40 процентов населения планеты нужно 8 млрд долларов 07:25
В Тунисе при столкновении двух поездов пострадали более 30 человек 07:12
Прокуратура начала проверку после пожара на Амурском ГПЗ 06:47
Адамян: В РФ не выявлены осложнения при вакцинации беременных от COVID-19 06:34
В Метеобюро Москвы рассказали о "замечательной погоде" в выходные 06:30
Школьников и педагогов Латвии обяжут носить маски 06:10
В Ингушетии при взрыве бытового газа пострадали четыре человека 06:08
Восемь жительниц Сахалинской области незаконно получили маткапитал 05:40
Пожар на Амурском ГПЗ потушили 05:30
Терапевт объяснил популярность народных рецептов для лечения простуды 05:25
На Амурском ГПЗ вспыхнул крупный пожар 05:16
Врач Тяжельников рассказал о способах укрепления иммунитета 05:14
Президент США Джо Байден на год продлил санкции против Турции 04:58
Врач Людмила Лапа объяснила рост смертности от COVID-19 в России 04:49
В Японии до 32 увеличилось число пострадавших в результате землетрясения 04:41
Сенат США принял законопроект о временном повышении потолка госдолга 04:05
Характер погоды в Москве изменится 12 октября 03:44
Чернышенко: К 2024 году оформление справок и пособий переведут в онлайн 03:29
Мама режиссера Шипенко назвала "удивительным событием" его полет в космос 02:50
Маск: Хотел бы создать сверхзвуковой электрический самолет 02:05
Пушков прокомментировал призыв в конгрессе США к санкциям против России 01:45
Вильфанд предупредил о снеге и сильном ветре в ряде регионов России 01:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Названы тарифы на электроэнергию на 2022 год
Названы тарифы на электроэнергию на 2022 год
Тест: Хорошо ли вы знаете "бондиану"?
Тест: Хорошо ли вы знаете "бондиану"?
Что надо знать и уметь для участия в цифровой переписи населения
Что надо знать и уметь для участия в цифровой переписи населения
08.10.2021 08:24
Рубрика: Происшествия

На Сахалине завели дело на живодеров, привязавших собаку к машине

Текст: Юлия Гарднер

В Поронайске в отношении мужчин, привязавших собаку к автомобилю и загнавших ее насмерть, завели уголовное дело. Оно расследуется по статье о жестоком обращеним с животными, повлекшем его гибель (статья 245 УК РФ).

Под Калининградом мужчина из мести утопил кошку в стиральной машине

"Хозяин погибшей собаки установлен, органы дознания проводят следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего", - написал в своем Telegram-канале губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Напомним, 7 октября очевидцы заметили на трассе Южно-Сахалинск - Оха пикап, к которому было привязано животное. Машина мчалась на полной скорости и остановить ее удалось, лишь перегородив путь другим автомобилем. Тогда владелец собак вышел из авто, снял с уже мертвой собаки ошейник и выбросил труп в канаву. С места происшествия скрылся.

Расследование взяла на контроль прокуратура.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область

Главное сегодня

Минздрав РФ опроверг слова посла ЕС о документах по COVID-сертификатам
Пушков прокомментировал призыв в конгрессе США к санкциям против России
Бастрыкин наградит женщину, вызвавшую полицию после резонансной драки в метро
Эксперты раскрыли ключевые слова, выдающие телефонных мошенников
Подлодка США с ядерной установкой столкнулась с неизвестным объектом
Психологи рассказали, как защититься от финансовых пирамид
Что известно о задержании экс-замминистра Марины Раковой