В Приамурье полицейских заподозрили в незаконном обороте оружия

В Амурской области задержаны двое полицейских по подозрению в незаконном обороте оружия и боеприпасов.

"По данным следствия, один из подозреваемых, являющийся должностными лицом, ответственным за прием и хранение изъятого, найденного, добровольно сданного оружия и боеприпасов, принял от местного жителя для последующего уничтожения охотничье оружие, комплектующие которого, в нарушение установленных правил, позволил присвоить другому сотруднику отдела, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону. - Кроме того, последний ранее незаконно приобрел и хранил по месту своего жительства пистолетные и винтовочные патроны к нарезному оружию".

Одного задержанного подозревают в превышении должностных полномочий, а второго - незаконном приобретении боеприпасов и хищении оружия и боеприпасов, совершенных с использованием служебного положения.

В УМВД по Приамурью уточнили, что оперативно-розыскная часть собственной безопасности УМВД России по области оказывает содействие сотрудникам регионального УФСБ и СУ СК в расследовании уголовных дел.

В амурской полиции проводится служебная проверка. Один из сотрудников уволен из органов внутренних дел, а в отношении другого решение примут позднее.