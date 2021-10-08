Росалкогольрегулирование выпустило предупреждение в связи с трагедией в Оренбуржье

Росалкогольрегулирование выпустило предупреждение об опасности нелегального алкоголя.

"При изготовлении таких напитков могут использоваться опасные ядовитые вещества. Даже небольшое их количество, при попадании в организм, может вызвать сильнейшее отравление или даже смерть", - отмечается в сообщении.

В ведомстве также обратили внимание на то, что легальная алкогольная продукция не продается в палатках, с рук или в интернете. Кроме того, легальный алкоголь не будет разливаться в пластиковые канистры и не продаваться без маркировки.

Напомним, что на днях в Оренбургской области умерли 14 человек, которые отравились суррогатным алкоголем.

Чтобы проверить легальный алкоголь или нет, нужно воспользоваться бесплатным мобильным приложением "Антиконтрафакт Алко".