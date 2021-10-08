В Оренбуржье число погибших от контрафактного алкоголя выросло до 17

В Оренбуржье растет число жертв отправления суррогатным алкоголем - на данный момент известно о 33 пострадавших, 17 из них скончались. На восток региона, ставший очагом трагедии, выехал губернатор области Денис Паслер.

Об этом сообщила пресс-служба правительства Оренбуржья. По словам главы регионального минздрава Татьяны Савиновой, анализы показали наличие в биологических жидкостях пострадавших и умерших чистого метанола - смертельного яда. Причем его концентрация в организме была в 3-5 раз выше смертельной дозы.

Все пострадавшие и погибшие - жители восточного Оренбуржья. "Паленку" они покупали в Орске. Как сообщил мэр Орска Василий Козупица, в городе обнаружена база, с которой продавался суррогат. Там изъято 1218 бутылок объемом по пол-литра, в том числе 560 пластиковых. Сейчас уточняется, какое количество суррогата было реализовано людям.

Как уже писала "РГ", подозреваемые в изготовлении и сбыте контрафакта задержаны.

Глава минздрава Татьяна Савинова рассказала, что на востоке области работает бригада лучших наркологов и реаниматологов. Мобилизованы все ресурсы, в том числе аппараты ИВЛ, готова к работе санавиация.

- Необходимо срочно выявить всех, кто употреблял подобную спиртосодержащую жидкость, чтобы спасти людей. От момента ухудшения самочувствия до летального исхода достаточно одного часа, - подчеркнула Савинова.

На заседании оперштаба отмечалось, что сейчас все силы муниципальных властей на местах должны быть брошены на подворный обход населения, особенно социально неблагополучных семей. Важно провести массовое и адресное информирование жителей.

К этой работе планируется подключить народные дружины, социальных работников и сотрудников управляющих компаний, которые хорошо знают местных жителей - в том числе тех, кто злоупотребляет спиртным и ведет асоциальный образ жизни.

Напомним, что в регионе возбуждено два уголовных дела по части 3 статьи 238 УК РФ (производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц).