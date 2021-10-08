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08.10.2021 16:25
Рубрика: Происшествия

Уголовным делом об отравлении суррогатами в Оренбуржье займется СК РФ

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)

Резонансное уголовное дело о серии смертельных отравлений суррогатами алкоголя в Оренбуржье передано в Главное следственное управление Следственного комитета России. Соответствующее поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин.

Фото: iStock
Число погибших от контрафактного алкоголя в Оренбуржье выросло до 18

Об этом сообщила пресс-служба СК РФ. Напомним, что накануне Следственный комитет по Оренбургской области возбудил уголовное дело по фактам гибели людей на востоке региона. Причиной трагедии стало отравление контрафактным алкоголем. На данный момент по подозрению в изготовлении и сбыте "паленки" задержаны 6 местных жителей.

Согласно последним данным, всего в результате отравления суррогатом пострадали 37 человек, 18 из них скончались. В селе Акжарское погибли супруги, у которых остались пятеро детей. Власти окажут помощь семье.

По словам главы регионального минздрава Татьяны Савиновой, анализы показали наличие в биологических жидкостях пострадавших и умерших чистого метанола - смертельного яда. Причем его концентрация в организме была в 3-5 раз выше смертельной дозы.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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Пострадавшие находятся в больницах Орска, Ясного и Адамовки. Двое из них - в крайне тяжелом состоянии, подключены к аппаратам ИВЛ. С пациентами работают лучшие наркологи и реаниматологи региона.

Напомним, что подозреваемые в изготовлении и сбыте смертоносного суррогата задержаны сегодня в Орске. Но у полиции нет уверенности, что выявленный склад контрафакта был единственным. Установлены три точки, где производили "паленку".

Сейчас в городах на востоке области проводятся рейды по торговым точкам, подозрительная алкогольная продукция изымается.

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