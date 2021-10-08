В Саратовской области ввели обязательную вакцинацию для учителей, врачей, работников сферы услуг, а также сотрудников государственных и муниципальных органов власти.

Главный государственный санитарный врач региона Ольга Кожанова вынесла постановление об обязательных прививках от коронавирусной инфекции граждан от 18 лет и старше по эпидемическим показаниям, то есть тем, кто выполняет работы и оказывает услуги жителям области. Помимо сотрудников медицинских, образовательных и социальных организаций, в эту категорию попали работники торговли, транспорта, общественного питания, связи, сферы культуры, спорта, банков, многофункциональных центров, а также чиновники.

Уже к 11 октября областное министерство здравоохранения обязано предоставить в управление Роспотребнадзора план вакцинации. До 15 ноября должна пройти прививка граждан первым компонентом вакцины, к 15 декабря - вторым компонентом.

По данным Роспотребнадзора, на начало октября полностью вакцинировано только 656 тысяч саратовцев, или 34 процента от взрослого населения.

При этом за последние дни рост числа заболевших коронавирусом составил 7,4 процента.